美國聯邦小企業署為世界企業交流搭臺

10月17日，“第二屆國際企業交流匯談大會” 在紐約聯邦大樓六樓會議中心成功舉行。該活動由美國聯邦小企業署經濟發展專員、國貿專員郭曼麗負責主辦，在紐約的二十個國家組織參與，並有中國吉林、福建、廣東及南非五十多企業專程來與紐約企業交流，尋找商機及學習。

主辦方聯邦小企業署經濟發展專員、國貿專員郭曼麗十年來到不同的族裔社區主講創業講座，深感紐約是世界移民之都，應該讓企業能借著大家與原生地的關系而聯接到全球市場。今年開始負責國際貿易，所以在五月時舉辦第一次國際企業交流匯談大會，共有五百個企業參加。郭曼麗在接受全球華視記者采訪時表示：她做這次初衷是希望建立一個平臺，讓很多中國的企業了解美國企業的發展，並能達成中國企業走入國際化市場的願望。希望中國的企業多與美國企業交流，在好的商業契機下，建立好的合作關系。她希望這個平臺將來發揮成為世界企業交流共榮的功能。

當天上午九點開始，參加者與十五個政府單位及十九個協助企業的組織進行詢問及協助，包括紐約市科學工業商業圖書館、大紐約商會、格林威治商會、新美國人商會、紐約婦女商會、拉瓜地亞社區大學小商業發展中心、南非商會、加勒比海商會、海地商會、哥倫比亞商會、土耳其商會、亞平會商業振興中心、華人組織有吉林商會、江浙商會、臺灣外貿協會、香港貿發局等。

十點鐘到十點半開幕典禮由聯邦小企業署第二區區長Kellie Ledet及紐約區主任Beth Goldberg主持，十點四十五開始到下午兩點，在三個會議室同時進行三十一場講座。在會議室H講座主題是”如何在紐約創業”，包括聯邦小企業署、食品藥物管理局、國稅局、紐約州工傷局、拉瓜地亞社區大學商業發展中心、梅格艾伯大學、紐約婦女商會及華人會計師，講題涵括法規到行銷，共十一位講員。在會議室I講座主題是“如何到世界各國作生意” 包括歐聯、匈牙利、吉林、海地、孟買加、南美、加勒比海、土耳其、薩耳瓦多、墨西哥、臺灣、南非及香港，共十四位講員。在會議室J講座主題是 “如何出口到全球市場”包括商務部、聯邦小企業署、紐約州政府、大紐約商會，及江浙商會共六位講員。

美國中華商報副社長夏善晨教授應邀參加了這次盛會，他認為，美國聯邦和紐約州、市三級政府對美國小企業發展支持和輔導培訓力度越來越重視，特別通過紐約市公立大學、民間非營利機構的積極參與，孵化器的充分運用，對於促進小企業的成長和成熟，起到了非常關鍵的作用，且工作實在，成績斐然！

供稿：本報合作媒體GCTV全球華視

圖為： 美國中華商報副社長夏善晨教授與組織者之一的美國華人工商業聯合會代主席李雄先生合影。



