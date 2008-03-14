美國第一份專業的中文商業報紙
 今天是：2016年10月28日 星期五
帐号
密码
记住我
忘记密码了? 注册新帐户
論壇 選擇閱讀語言
2016中國住博會
國際刊號：1941-7878
歡迎光臨中華商報網
| 頭版頭條 | 本報社論 | 國際瞭望 | 中國視角 | 經濟探索 | 投資熱點 | 科技風雲 | 創業天地 |
| 電子商務 | 商海縱橫 | 市場營銷 | 文化拾貝 | 富足生活 | 地産世界 | 北美華人 | 台港經濟 |
 站内搜索：   
设为首页 | 收藏本站 | 美国泰翁商业传媒公司主办
 
故宮與鳳凰發布戰略合作開創文化傳...
 
全美首款三語電腦版經紀人房產網上...
您所在的位置： 主頁 本報社論 中國經濟“穩中有進、穩中提質”
中國經濟“穩中有進、穩中提質”
2016.10.24, 17:33, Monday 作者 本報社論 [字号: ]

　　【本報社論】10月19日，中國國家統計局發布了2016年前三季度國民經濟運行情況。經初步核算，前三季度國內生產總值529971億元，按可比價格計算同比增長6.7%。分季度看，第三季度增長6.7%，延續了此前兩個季度的良好勢頭。這使得此前一些渲染中國經濟將“硬著陸”、“陷入衰退”等的“失速論”論調已不攻自破。這一成績也表明中國經濟增長所發揮的穩定作用是當前世界經濟不可或缺的。
　　在全球經濟環境依然充滿著不確定性且複蘇乏力的背景下，中國的宏觀經濟表現和世界其他國家橫向比較依然非常亮眼，保持6.7%的GDP增速難能可貴。不僅GDP繼續保持中高速增長，而且不少關鍵性指標都好於預期。中國經濟的穩定增長恰如一顆“定心丸”，對穩定當前世界經濟增長預期起到了重要作用。
　　世界貿易和投資是世界經濟增長的重要引擎，但這個引擎正在弱化。據統計，多年以來國際貿易的增長速度都快於GDP的增長速度，自1990年以來國際貿易平均增長率為5.1%，為全球GDP增長率的2倍。自2010年開始國際貿易增長率的下滑已經持續了6年多，2015年國際貿易增長率只有2.8%，2012—2015年增長幅度平均只有2.7%，低於同期世界GDP的增長水平。根據世界貿易組織（WTO）的最新預測，2016年全球經濟將遭遇連續第五年國際貿易增長低於趨勢線的情況，僅增長2.8%，與2015年增幅相同，這將是自20世紀80年代以來“最糟糕”的時期。國際貿易增速放緩，與全球GDP增長率一樣低迷，表明國際貿易拉動經濟增長的動力在減弱。
　　金融危機後，新興經濟體和發展中國家成為拉動世界經濟增長的主要動力。新興經濟體和發展中國家經濟增長速度高於發達經濟體。發達經濟體複蘇似有若無，對世界經濟增長的拉動力量也在弱化。新興經濟體和發展中國家對世界經濟增長的貢獻率都在60%以上，中國對世界經濟增長的貢獻率曾一度高達50%以上。隨著全球經濟的持續低迷，新興經濟體和發展中國家外部環境惡化，中國經濟也在下行，不過中國經濟對世界經濟增量的貢獻仍然達到了30%左右。盡管中國經濟也存在諸多挑戰，但依然充滿活力。正是基於對中國經濟增長前景的信心增加，美國最大的評級公司穆迪調高了對中國的評級，國際貨幣基金組織也調高了對中國經濟增長的預期，從原來的6.3%~6.5%調升到了6.5%~6.7%。
　　目前，中國經濟正處於新舊動力轉換和發展方式轉變的新常態，中國正在實施更為開放的對外政策，構建自貿區網絡體系，正在加快推進“一帶一路”戰略。從投資來看，中國對外直接投資增長快速。不論是從增速還是從金額看，中國對外投資都已經遠遠超過了吸引外資，中國企業開始向全球配置資源。從進出口看，盡管受全球貿易放緩影響，中國依然是全球第一大貿易國。
　　從消費看，中國消費已經成為拉動經濟增長的第一動力。前三季度，最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為71.0%，比上年同期提高13.3個百分點。更值得注意的是，9月份消費品零售同比增長10.7%，創今年以來新高。餐飲消費有所回升，汽車銷售也維持了13%的增長，反映了消費信心的改善。
　　中國經濟短周期企穩反彈已經得到季度數據的驗證。隨著推進供給側結構性改革、培育經濟發展新動能、實施創新驅動發展戰略等一系列宏觀政策落地見效，中國經濟結構轉型升級效果持續顯現。相關產業稅收降幅收窄，反映化解過剩產能成效初顯。前三季度，采礦業、非金屬礦物制品、有色等行業稅收降幅比上半年收窄。這表明，隨著淘汰落後產能和清理僵屍企業進程的推進，以及煤炭、鋼鐵價格回升，產能過剩行業出現好轉跡象。
在世界經濟複蘇依舊乏力、貿易保護主義抬頭的背景下，中國經濟未來依然會面臨一些外部的不確定性。中國經濟增長所發揮的穩定作用是當前世界經濟不可或缺的。三季度GDP增速表明中國全年的經濟增速將處於6.5%以上，有助於緩和市場對全球經濟疲軟的擔憂。

下一个 >

 
市場營銷
 
賣產品其實是賣需求
 
網紅時代的場景化消費變局
 
氣象中的商機：當天氣遭遇營銷
 
90後不買老板的帳該怎麼辦？
 
以月餅為代表的中式營銷遇冷
 
阿迪達斯營銷全面變革
 
營銷：從單屏時代到多屏時代
 
那些正在崛起的中國品牌符號
 
50年後的營銷管理還要麥肯錫嗎？
 
中國式美女經濟學的來龍去脈
 
韓寒PK郭敬明：中國的未來是“小...
 
微信之後的社交媒體是怎樣
 
上海實施“大會展”戰略
 
創建高效內容營銷的步驟
 
廣州琶洲打造“世界第一會展城”
更多...
 
電子商務
 
中國“雙11”電商大戰一觸即發
 
攜程與去哪兒牽手成功
 
中國電商備戰“雙十一”
 
美團和大眾點評正式合並
 
亞馬遜加碼跨境電商 欲打通中英貿...
 
巨頭雲集美中互聯網論壇
 
“一路向北”計劃落地：阿裏啟動杭...
 
阿裏結盟蘇寧 探索未來30年的新...
 
價差拉平紅利消失 未來奢侈品電商...
 
紫光擬收購美光 中國芯片要崛起！...
 
eBay回歸業務本質
 
中國電商爭相發展跨境業務
 
中國電商618大戰 海外購唱主...
 
“互聯網+外貿”助推中國跨境電商
 
穀歌將在移動搜索網頁設立購物按鈕
更多...

本网站内容归美国泰翁传媒有限公司（Tyloon Media Corporation) 和原文作者及其刊物、网站所有，如要转载，请注明出处。
ChineseBizNews does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users
 