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美中應共同推進貿易自由化和投資便利化
2016.09.25, 16:53, Sunday 作者 本報社論 [字号: ]

　　【本報社論】本周，中國國務院總理李克強在美國紐約出席第71屆聯大高級別系列會議期間，會見了美國總統奧巴馬，與美國經濟、金融、智庫、企業家、媒體等各界人士進行了深度交流。
　　李克強向美國及國際社會闡釋了中國擴大開放、增強中美互信、加強對外合作、推動全球貿易自由和投資便利化的立場和決心。他指出，經濟全球化是曆史潮流，核心是貿易自由化和投資便利化。其最早受益者是英國，最大受益者是美國，中國是近些年主要受益者之一。中國正積極推動與美國的雙邊投資協定談判，這本身表明了中國對經濟全球化的態度。
　　當地時間9月19日下午，李克強在會見奧巴馬時指出，經貿合作是兩國關系的“壓艙石”和“推進器”。雙方要共同推動中美投資協定談判早日完成，相互擴大市場准入，為彼此企業提供更好的營商環境與合作預期。雙方要妥善處理經貿摩擦，防止兩國經貿關系受到不必要的幹擾。希望美方放寬高技術產品對華出口限制。
　　奧巴馬表示，美中關系保持穩定，對兩國和世界都很重要。美方希望美中關系得到強有力、可持續發展，贊賞兩國在國際、地區問題上開展的合作。經濟關系是美中關系的穩定因素。美方支持中國的改革進程，希望推動雙邊投資協定談判等取得積極進展。
　　實際上，對華出口對於美國經濟增長和就業市場改善“至關重要”。對華出口的穩定迅速發展，為這些行業帶來了諸多就業機會。美中貿易全國委員會最新發布的《美國對華出口（2006—2015）》報告指出，過去10年裏，美國對華出口的增幅超過其他主要貿易夥伴，2015年，中國是美國第三大貨物出口市場；2014年為第四大服務產品出口市場，中國是美國經濟增長的“重要貢獻者”。在過去10年裏，從2006年至2015年，美國對華貨物出口增長115%，超過其他10個主要貿易夥伴。美中關系全國委員會和榮鼎集團前不久發布的報告顯示，2015年中國企業赴美直接投資超過150億美元，創曆史新高。2016年，中國企業對美投資將會超過300億美元。
　　近些年，兩國企業都相互抱怨投資環境趨於“惡化”，並要求盡快加以改進。中國企業表示，美國政府口口聲聲稱歡迎中國企業到美國投資設廠，但事實上美方對中國企業特別是國有企業在美投資設置歧視性限制，特別是美國以“國家安全”理由限制中國企業在美商業並購活動。從2005年8月中海油公司收購美國優尼科公司鎩羽而歸，到2015年7月中國紫光集團收購美國美光科技集團遭到封殺，中資企業十多起大單並購美國企業的正常交易都被限，均是因為沒有通過美國“國家安全審查”。這不僅打擊了中國企業對美投資積極性，也使美國失去巨額引資機會。假如過去9年進展順利，那麼現在中國在美國直接投資總額可能超過2000億美元。中國企業希望美方要減少政治幹擾，不要動輒使用“國家安全”大棒，以公平開放的政策對待中國企業特別是國企赴美投資和並購活動。
　　與此同時，美國商界對在中國的營商環境也感到“失望”，如投資審批程序不透明，當某項投資審批被延誤、加設條件或否決時，缺乏有效的行政和法律追償制度；執法過程中缺乏透明性和程序正當性。
　　9月20日，在回應美國工商界關切時，李克強指出，中國開放的大門會越開越大，已經打開的大門是不可能關上的。將繼續推動政府簡政放權等改革，注重保護知識產權，為外國企業赴華投資創造更加寬松便利的營商環境。中國是自由貿易的堅定維護者，堅定支持在世界貿易組織框架下推動貿易自由化。相信全球貿易自由化和投資便利化是曆史的潮流。
　　中國正在通過供給側結構改革來實現經濟的轉型升級，這不僅為正在複蘇的美國經濟，而且勢必為低迷的世界經濟帶來新的增長動力。未來兩國在促進全球能源結構轉向更清潔、低碳和有效的能源轉型，推進大數據和雲計算產業等方面都有非常大的合作空間，不管下屆美國政府采取什麼對華政策，美中經貿合作互利共贏的本質不會改變，兩國民眾通過對話加強合作和管控分歧的主流民意不會改變，兩國政府應爭取早日達成互利共贏的投資協定。
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